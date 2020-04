Um incêndio deflagrou na zona de Celaviza, na Serra do Açor, no concelho de Arganil.O alerta foi dado pelas 13h20.As chamas deflagraram numa zona de difícil acesso, com várias projeções que obrigaram à colocação de várias equipas no terreno. Fogo foi dominado duas horas após o alerta.No combate às chamas estiveram cerca de 60 operacionais dos bombeiros de Arganil, Vila Nova de Poiares, Góis, Tábua, apoiados por vários meios terrestres das várias corporações e um meio aéreo.