Um incêndio deflagrou esta tarde nos armazéns do Lidl das Laranjeiras, em Lisboa. O fogo começou num dos contentores da reciclagem de papel, numa máquina indústrial de empacotamento de papel.O alerta foi dado às 14h10.No local estão 20 operacionais dos Bombeiros Sapadores de Lisboa, apoiados por seis viaturas.O incêndio já está em fase de rescaldo e os bombeiros estão a retirar todo o cartão e papel do interior do armazém.