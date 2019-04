Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incêndio deflagra no centro histórico de Évora e faz dois feridos

Chamas terão começado na cozinha de uma habitação.

12:59

Um incêndio deflagrou esta quinta-feira numa habitação no centro histórico de Évora e fez dois feridos. No local estão 10 operacionais e quatro viaturas.



O incêndio terá começado na cozinha de uma casa.



Uma das vítimas foi transportada para o Hospital do Espírito Santo de Évora.



Em atualização