Um incêndio no edifício onde se localiza o Hospital Trofa Saúde Famalicão, em Vila Nova de Famalicão, provocou o pânico aos residentes, comerciantes e doentes que se encontravam no local na manhã desta sexta-feira.As chamas deflagraram por volta das 12h30 numa das garagens do edifício. Quando os Bombeiros Voluntários de Famalicão chegaram o edifício já tinha sido evacuado. O fogo foi apagado e não houve registo de feridos.Estiveram no local oito elementos apoiados por três viaturas.