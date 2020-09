Incêndio deflagra no Hospital de Santo António no Porto

Um incêndio deflagrou ao final da tarde desta quarta-feira na zona de Eletrofisiologia do 5.º piso do Hospital de Santo António no Porto. Esta zona do hospital não tem doentes e, como tal, não foi necessário evacuar a área.Um curto circuito terá estado na origem do incêndio. O normal funcionamento da unidade de saúde não foi alterado.O alerta foi dado por volta das 19h30.No local estiveram 20 operacionais dos Bombeiros Voluntários e Bombeiros Sapadores do Porto, que rapidamente extinguiram o foco de incêndio, bem como a Polícia Municipal, que cortou o acesso aquela zona do hospital.Neste momento está no local uma viatura dos Bombeiros Voluntários e outra dos Bombeiros Sapadores do Porto. Já se circula com normalidade no local.Segundo fonte do CDOS, o fogo foi completamente extinto e a zona do hospital onde este deflagrou está a ser ventilada.