Três feridos em explosão seguida de incêndio em carro no Centro Comercial UBBO na Amadora

Um incêndio deflagrou, este domingo, num carro no piso -1 do parque de estacionamento do Centro Comercial UBBO, na Amadora. As chamas deflagraram após uma explosão na viatura e provocaram três feridos. Ao que oapurou, várias pessoas ficaram presas nos pisos -2 e - 3 porque os elevadores estavam bloqueados.O alerta foi dado às 13h36.No local estão os Bombeiros da Amadora. Mário Conde, comandante dos Bombeiros da Amadora, diz que cinco pessoas foram avaliadas pelos bombeiros, mas apenas três foram considerados feridos ligeiros, por inalação de fumos, e estão a receber oxigénio.O incêndio já está dominado.