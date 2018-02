Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incêndio deflagra no Porto de Setúbal

Alerta foi dado esta manhã de segunda-feira.

26.02.18

Um incêndio deflagrou esta manhã de segunda-feira numa máquina de embarcação no Porto de Setúbal.



O alerta foi dado por volta das 11h30. De acordo com as autoridades, o incêndio consumiu totalmente a máquina onde o fogo teve origem.



Apesar do aparato inicial, as chamas já foram dissipadas pelos Bombeiros de Setúbal e o incidente não causou danos maiores.



