Incêndio deflagra no Tribunal de Seia

Causas são desconhecidas e estão a ser investigadas pelas autoridades.

Por M.F. | 08:44

As causas de um incêndio que deflagrou esta quinta-feira numa das divisões do Tribunal Judicial de Seia, e que destruiu o teto falso, são desconhecidas e estão a ser investigadas pelas autoridades.



O fogo foi controlado por nove elementos e quatro viaturas dos Bombeiros de Seia.



Não houve necessidade de retirar ninguém do interior, por ter ocorrido durante a hora de almoço.