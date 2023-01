Incêndio deflagra num prédio devoluto em Matosinhos

Um incêndio deflagrou esta terça-feira numa antiga fábrica de vinhos na rua Roberto Ivens, na freguesia de Matosinhos, no Porto.Ao que oapurou, não há registo de feridos e não existe perigo de propagação do fogo a outros edifícios.O alerta foi dado às 15h51 por vizinhos de prédios à volta do edifício devoluto.Para o local foram mobilizados os Bombeiros de Leixões, os Bombeiros de Matosinhos-Leça, os Bombeiros de São Mamede de Infesta e Leça do Balio, num total de 21 operacionais e sete veículos.Neste momento, operacionais encontram-se a fazer o rescaldo do incêndio.