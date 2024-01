Um incêndio deflagrou na manhã desta terça-feira num restaurante na praia do Vau, em Portimão. O fogo terá começado na cozinha.



O alerta foi dado pelas 6h15. Neste momento os operacionais estão a avaliar se as chamas afetaram a estrutura do espaço.





No local estão os bombeiros de Portimão, Monchique e Lagoa, num total de 22 operacionais apoiados por 10 viaturas. Também a PSP, Autoridade Marítima e Serviço Municipal de Proteção Civil.Não há vítimas a registar.As autoridades investigam os contornos do incêndio.