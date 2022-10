Incêndio deflagra numa casa em Torres Vedras

Na manhã desta quarta-feira, ocorreu um incêndio numa casa localizada em Outeiro da Cabeça, em Torres Vedras.Uma parte da cobertura da habitação ardeu, tendo sido esse o motivo do incêndio. No interior um homem, com a respetiva sogra e filho de três anos. Todos ficaram bem e não foi necessário serem transportados para o hospital.Antes de os bombeiros chegarem, o homem tentou extinguir o fogo através de garrafões de água.O alerta foi dado às 8h12 e estiveram no local 25 operacionais. Rapidamente o incêndio ficou extinto.O telhado e o sótão ficaram destruídos.