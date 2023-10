Incêndio deflagra numa embarcação na marina da Praia da Vitória nos Açores

Um incêndio deflagrou esta terça-feira de manhã numa embarcação na marina da Praia da Vitória, na ilha Terceira, e as operações de combate ainda decorrem, segundo fonte do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores.

"Não há registo de vítimas, até ao momento", avançou a mesma fonte.

O alerta foi dado às 8h43 locais (9h43 em Lisboa) e os bombeiros continuam a combater o incêndio.

No local estão meios da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Praia da Vitória, mas também do departamento de bombeiros do 65th Air Base Group, na Base das Lajes, da Polícia Marítima e da Polícia de Segurança Pública.