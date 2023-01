Um incêndio deflagrou numa hamburgueria do Chiado, ao lado do conhecido restaurante "Belcanto" do chef José Avillez, esta tarde.O fogo propagou-se à Basílica dos Mártires, que teve de ser evacuada.Estavam na igreja naquele momento cerca de 10 pessoas. Não há feridosAinda não se sabe o que causou o incêndio.As chamas já foram controladas.