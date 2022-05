Um incêndio deflagrou esta segunda-feira de manhã numa sala de aula do 7º ano, na Escola Secundária de Campo Maior, onde estavam 13 alunos e o professor. Com um extintor, um funcionário conseguiu extinguir as chamas.A direção da escola procura agora identificar os culpados, pois tudo leva a crer que terá sido fogo posto. “É uma situação grave, vamos investigar internamente e encontrar os culpados”, disse aoJaime Carmona, diretor da escola.