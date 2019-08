Incêndio deflagra perto de habitações numa zona de mato em Azeitão

Um incêndio deflagrou esta segunda-feira numa zona de mato e pinhal em Azeitão, Setúbal.Fonte do CDOS de Setúbal disse aoque as chamas lavram perto de habitações, no entanto nenhuma se encontra em risco.O alerta foi dado às 17h12.Encontram-se no combate às chamas 72 operacionais, apoiados por 17 viaturas e dois meios aéreos.