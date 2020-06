Incêndio deflagra perto de parque de campismo da Salgueirinha em Palmela

Perto de 40 operacionais dos bombeiros, apoiados por oito viaturas e um meio aéreo, estão a combater um incêndio florestal esta quinta-feira na zona de Rio Frio, no Pinhal Novo, concelho de Palmela.



O alerta foi dado pelas 13h15.

As chamas deflagraram perto do parque de campismo da Salgueirinha.



De acordo com o CDOS, não há estradas condicionadas nem casas em perigo para já e espera-se que as chamas sejam dominadas em pouco tempo.