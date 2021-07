Um incêndio deflagrou esta quarta-feira na carga de um camião de recolha de lixo, na Avenida dos Aliados, no Porto.Segundo apurou o CM as chamas deflagraram apenas em parte da carga de lixo e o incêndio rodoviário foi rapidamente extinto pelos Bombeiros Sapadores e pelos Voluntários do Porto.Não se registaram feridos.O alerta foi dado às 15h25.