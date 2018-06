Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

As imagens do incêndio que consumiu hotel em Penacova

Unidade hoteleira está encerrada desde 2007. As causas do fogo são desconhecidas.

14:17

Um incêndio deflagrou no início desta tarde de sexta-feira, num hotel inativo desde 2007, em Penacova.



Segundo o que o CM conseguiu apurar junto dos Bombeiros de Penacova, o alerta foi dado por volta das 13h00.



O incêndio terá tido início numa sala do hotel, propagando-se até ao telhado, que acabou por ceder.



Devido à rápida intervenção da equipa de bombeiros que esteve no local (Penacova), o incêndio já se encontra em fase de rescaldo. São desconhecidas as causas que provocaram o incêndio.



A Polícia Judiciária vai a caminho do local.