Um incêndio que deflagrou no telhado de um edifício na rua da rainha, no centro histórico de Guimarães, perto do Largo Senhora da Oliveira, esta tarde, obrigou à mobilização de 30 bombeiros dos voluntários de Guimarães, que recorreram à auto escada para apagar as chamas.



O alerta foi dado às 14h53 e cerca de trinta minutos depois o fogo foi dado como extinto.





Não há indicação de feridos.As causas das chamas estão ainda por apurar.