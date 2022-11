Um incêndio deflagrou, esta terça-feira, no terminal portuário de Aveiro.O alerta foi dado às 4h54.Ao que oapurou o fogo terá começado num carregamento de madeira.Não há registo de feridos.A combater as chamas encontram-se 41 operacionais apoiados por 13 viaturas dos bombeiros.No local encontram-se elementos da GNR, dos bombeiros e da administração do porto de Aveiro.