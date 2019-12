Um casal ficou desalojado, esta quarta-feira, devido a um incêndio que destruiu um dos quartos da habitação em que residem, na rua de São Romão, em Mamarrosa, concelho de Oliveira do Bairro. As causas do fogo estão agora a ser investigadas por militares da GNR.



As chamas deflagraram pelas 8h00, num dos quartos da casa. A moradia ficou sem condições de habitabilidade e o casal teve de ser realojado em casa de familiares. Ainda assim, não houve registo de feridos.

