Incêndio deixa casal desalojado em Vila Nova de Gaia

Um incêndio numa casa, na Rua Alexandre Herculano, em Santa Marinha, Vila Nova de Gaia, deixou um casal desalojado. O casal – a mulher de 68 anos e o homem de 72 – ficaram feridos por inalação de fumo.



A mulher, que estava acamada, teve de ser retirada da habitação pelos Bombeiros Sapadores de Gaia. Depois de assistidas no local, as vítimas foram transportadas para o Hospital Eduardo Santos Silva.





O fogo começou no all de entrada da habitação, composta por rés-de-chão e primeiro andar e foi rapidamente extinto. No entanto, devido à carga térmica e ao fumo, ficou sem condições para ser habitada.