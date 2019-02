Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incêndio deixa homem sem casa em Mortágua

Fogo deflagrou de madrugada em Rio Milheiro, Sobral.

Um homem ficou esta terça-feira de madrugada desalojado na sequência de um incêndio numa casa em Rio Milheiro, Sobral, no concelho de Mortágua, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Viseu.



Segundo a mesma fonte, o incêndio ocorreu cerca da 01h00 e deixou a casa "sem condições de habitabilidade".



"O senhor ficará temporariamente realojado em casa de familiares", acrescentou.



As chamas foram combatidas por 29 operacionais, apoiados por nove veículos.