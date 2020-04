Uma idosa, de 91 anos, e a filha, de 70, ficaram esta quarta-feira desalojadas na sequência de um incêndio numa casa nas Gaeiras, em Óbidos.O fogo deflagrou "num anexo da habitação" e propagou-se a um quarto contíguo no rés do chão e a outro no primeiro andar da moradia.A mãe foi transportada para o hospital das Caldas da Rainha por, segundo os bombeiros, "ser hipertensa e se encontrar com problemas de ansiedade", e a filha foi assistida no local.