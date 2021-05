Uma mulher ficou desalojada, esta sexta-feira, após um incêndio consumir a casa onde vivia em Vila do Conde.Ao que oapurou, o fogo terá começado no sótão da casa de três andares e acabou por danificar toda a habitação.No teatro das operações estiveram 12 operacionais dos Bombeiros de Vila do Conde.A GNR foi chamada ao local e investiga o caso.