Incêndio deixa porta-contentores à deriva no Algarve

Um incêndio que deflagrou durante a madrugada deste sábado na casa das máquinas do porta-contentores dinamarquês ‘Elba’ fez com que o navio, de 366 metros, ficasse à deriva. O alerta foi dado pelas 01h00.Nessa altura, segundo referiu aoo comandante Pedro Palma, da Capitania do Porto de Lagos, o navio estava a cerca de 37 quilómetros a sul de Portimão, tendo depois derivado para oeste. Pelas 12h30 de ontem estava já fundeado "a cerca de 3,7 quilómetros ao largo de Sagres, Vila do Bispo", esclareceu.O fogo "não causou vítimas e foi extinto pelos meios do navio", disse. A lancha ‘Cassiopeia’, da Marinha, bem como uma outra, da Polícia Marítima, ajudaram o navio a fundear no local referido. O ‘Elba’ vai ser rebocado para um porto próximo, para reparações.