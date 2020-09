Incêndio destrói anexo de habitação e fere duas pessoas em Famalicão. Uma vítima em estado grave

Duas pessoas ficaram feridas, uma delas com gravidade, num incêndio num anexo de uma habitação em Arnoso Santa Eulália, em Famalicão.O ferido grave foi transportado para a unidade de queimados do hospital de São João no Porto.O alerta foi dado pelas 18h18.Para o local foram destacados 33 operacionais, apoiados por 13 viaturas.