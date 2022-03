Incêndio destrói apartamento e deixa família desalojada na Trofa

Um apartamento localizado no segundo andar de um prédio foi totalmente consumido por um incêndio, na manhã deste sábado, na Trofa. A família que reside na habitação ficou desalojada.

Devido ao perigo, o edifício foi evacuado.

O alerta foi dado aos bombeiros da Trofa às 07h08. No local, na rua João das Regras, depararam-se com chamas e fumo a sair das janelas do apartamento, localizado no último andar do edifício.

Uma pessoa necessitou de ser assistida no local por estar abalada ao ver o apartamento em chamas.

Ao local acorreram os bombeiros da Trofa que apagaram as chamas com recurso a uma autoescada.

A GNR também foi acionada. Não são conhecidas, para já, as causas das chamas.