Incêndio destrói apartamento e mata quatro animais em Vila Nova de Gaia

Fogo terá começado na sala.

20:26

Um incêndio deflagrou esta quarta-feira, por volta das 19h18, num apartamento em Vila Nova de Gaia. O fogo terá começado na sala do apartamento e destruído parcialmente a casa.



Segundo o Correio da Manhã conseguiu apurar, não há vitímas do fogo, mas dois cães e dois gatos foram apanhados pelas chamas tendo morrido no local.



O fogo já se encontra controlado.