Incêndio destrói armazém agrícola em Tábua

Um incêndio destruiu, na tarde deste sábado, um armazém agrícola na zona de Meda de Mouros, no concelho de Tábua.



As chamas atingiram sobretudo os fardos de palha que se encontravam armazenados no interior. As ovelhas foram retiradas, não tendo sido afetadas pelo fogo.





No combate às chamas estiveram envolvidos 44 operacionais dos bombeiros voluntários de Tábua, Oliveira do Hospital e Coja.