Um incêndio destruiu totalmente uma arrecadação, na noite desta quinta-feira, no campo do Oporto Golf, em Espinho.As chamas destruíram a 'casa dos ferros', como é conhecida a estrutura onde são guardados os tacos de golfe.Os prejuízos ainda não estão contabilizados.O alerta foi dado, cerca das 20h30, para os bombeiros do concelho de Espinho, para um incêndio em edifícios e recintos desportivos e lazer, em Silvalde.Não há registo de feridos.A PSP de Espinho foi mobilizada para o local.