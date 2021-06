Uma autocaravana ficou totalmente destruída após um incêndio, hoje, às 7h10, no parque da feira, em Esposende.Os Bombeiros Voluntários de Esposende foram para o local com um veículo e cinco homens. A chegada dos meios a autocaravana estava toda tomada pelo fogo e os seus ocupantes já no exterior."Não há vítimas a registar, apenas danos materiais" confirmou o Adjunto de Comando Júlio Melo, que esteve a comandar as operações de socorro.A GNR de Esposende registou a ocorrência.