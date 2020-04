Incêndio destrói barracão em Vila Nova de Gaia

Um incêndio destruiu um barracão de anexo a uma habitação, ao final da tarde deste domingo, na rua do Rochio, em Vilar do Paraíso, Vila Nova de Gaia.O alerta foi dado às 19h01. Os Bombeiros Sapadores, Coimbrões e Valadares estiveram no local.A PSP de Vila Nova de Gaia investiga as causas do fogo.Não há registo de feridos ou de desalojados.