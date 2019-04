Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incêndio destrói carro durante madrugada em Faro

GNR acompanhou as operações e está a investigar as causas do fogo.

Por T.G. | 01:30

Um veículo ligeiro de passageiros incendiou-se, na madrugada deste domingo, em Bela Curral, no concelho de Faro, ficando totalmente destruído.



O alerta foi dado cerca das 02h05.



Quando os bombeiros chegaram ao local "o veículo já estava todo tomado pelas chamas" referiu ao CM José Tomás Valente, comandante dos Bombeiros Sapadores de Faro.



O combate ao foco de incêndio foi feito com recurso a espuma. No local estiveram oito operacionais dos bombeiros apoiados por dois veículos de combate a incêndios.



A GNR acompanhou as operações e está a investigar as causas do incêndio.