Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incêndio destrói carro e danifica outros cinco em Quarteira

Veículo no qual chamas tiveram origem pertence a uma empresa de aluguer de viaturas.

Por Rafael Duarte | 08:29

Um incêndio em Quarteira, Loulé, deixou, esta quarta-feira de manhã, seis carros danificados na avenida Sá Carneiro. As chamas tiveram origem num dos veículos, que começou a arder, e expandiram-se para outros cinco carros que se encontravam próximos e ainda a uma árvore.



Segundo o que o Correio da Manhã conseguiu apurar no local, o veículo que provocou o incêndio pertence a uma marca de aluguer de carros e uma falha mecânica terá estado na origem do fogo.



"Estava na praia com o meu marido e ficámos preocupados quando vimos o fumo porque achámos que poderia ser algo com o nosso carro e, por isso, viemos até ao local" contou Rosa Cardoso, de Gondomar, que tal como outras pessoas que tinham deixado os veículo na zona, foi ver o que se passou .



Segundo a mulher, os bombeiros demoraram "cerca de 20 a 30 minutos". No entanto, ao que o CM apurou, os operacionais demoraram cerca de 11 minutos a chegar ao local.



A maioria dos proprietários dos carros danificados está a passar férias no Algarve e não sabe como vai agora voltar para casa. É o caso de Estela Serra, de Lisboa, que espera pela seguradora "para saber o que vai acontecer".



O mesmo acontece com Henriques David, que veio de França, de férias com a família.



O homem foi apanhado de surpresa com o incêndio, que lhe destruiu a parte da frente do veículo, e está "à espera do seguro" para saber como volta para casa "porque as férias acabam já esta sexta-feira".