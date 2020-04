Incêndio destrói carro em armazém de Vila Nova de Gaia

Um incêndio destruiu uma viatura, ao início desta manhã no interior de uma armazém, na travessa dos Mourões, em S. Felix da Marinha, em Vila Nova de Gaia.O alerta foi dado, cerca das 08h30, para um incêndio industrial, para os bombeiros Sapadores de Gaia e da Aguda. O armazém está localizado nas traseiras de uma fábrica.Estão no local 25 operacionais e 8 viaturas. A GNR foi mobilizada e investiga as causas do incêndio.