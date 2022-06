Um incêndio destruiu um carro, esta tarde de terça-feira, em Santa Maria da Feira.Não há registo de feridos.O alerta foi dado, cerca das 14h30, para os bombeiros de Lourosa, para um incêndio rodoviário na rua principal da Força do Lobão. À chegada dos operacionais, a viatura estava totalmente tomada pelas chamas.A GNR foi chamada e investiga as causas do fogo.