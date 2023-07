Incêndio destrói carro que seguia na A25 em Viseu

Um incêndio rodoviário, este domingo, destruiu um carro que circulava na A25, em Viseu.



O alerta foi dado, cerca das 20h30, para os Bombeiros de Oliveira de Frades, para um carro a arder, na A25, sentido Aveiro/Viseu, junto ao nó de saída para Reigoso, já na zona da união de freguesias de Destriz e Reigoso.





À chegada dos operacionais, a viatura já estava tomada pela chamas. Apesar do aparato, não há registo de feridos entre os ocupantes da viatura ligeira.O trânsito ficou condicionado a uma faixa de rodagem, ao quilómetro 50, como medida de precaução e de segurança para os outros automobilistas. A GNR foi acionada para o local e investiga as causas do incêndio rodoviário.