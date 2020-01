Incêndio destrói carros e ecopontos em Santo António dos Cavaleiros

As chamas consumiram carros, caixotes e durante a madrugada desta quarta-feira em Santo António dos Cavaleiros.O fogo deflagrou em dois locais distintos, com poucos metros de distância.Uma testemunha disse aoque ouviu um estrondo pelas 01h00. A moradora tinha estado na rua e, ao ouvir o barulho, saiu de novo e deparou-se com os carros em chamas.Em atualização