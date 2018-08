Desconhece-se, para já, o que esteve na origem do caso.

Por Sérgio Pereira Cardoso | 17:42

Um incêndio destruiu dois carros e danificou um terceiro, no parque de estacionamento das piscinas Scorpio, na Alameda dos Desportos, ao início da tarde deste domingo, em Guimarães.

Os Bombeiros de Guimarães foram ao local e apagaram as chamas. Os outros veículos que se encontravam no local foram retirados pelos respetivos proprietários, que se aperceberam do fogo. Não há registo de vítimas. Desconhece-se, para já, o que esteve na origem do caso.