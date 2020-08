Incêndio destrói casa de emigrantes em Valença

Um incêndio deflagrou este domingo de madrugada numa casa localizada em Arão, Valença. As chamas destruíram a residência, que pertence a uma família de emigrantes em França. Estavam de férias na moradia. No momento do fogo encontravam-se na casa oito pessoas, entre as quais cinco crianças.









As causas do fogo, que começou por volta das 04h00, ainda estão por apurar. Quando os Bombeiros de Valença chegaram, já a moradia estava completamente tomada pelas chamas. As oito pessoas foram realojadas em casa de familiares. Não houve feridos.