Um incêndio destruiu uma casa de madeira no Clube de Golfe de São Lourenço, na Quinta do Lago, no concelho de Loulé.Apesar do grande susto causado, não foram registados feridos.As chamas consumiram apenas a construção em madeira e não chegou a alastrar à zona envolvente com alguns pinheiros.O incêndio foi combatido por operacionais dos Bombeiros de Loulé e de outras corporações do Algarve.