Incêndio destrói casa devoluta em Portela

Voluntários de São Pedro de Sintra e de Sintra.







Um incêndio destruiu este domingo uma habitação devoluta na localidade de Portela, no concelho de Loures.De acordo com informações do CDOS de Lisboa, não há registo de feridos.O alerta foi dado às 18h54. No local estiveram 30 operacionais, apoiados por 10 viaturas, entre eles os Bombeiros