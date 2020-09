Incêndio destrói cobertura de restaurante em Felgueiras

Um incêndio deflagrou esta quarta-feira no restaurante "Adega do Eirado" em Regilde, Felgueiras. O fogo terá começado no sótão do restaurante, localizado num edifício de três andares, que servia de arrecadação para várias toalhas de mesa e de papel.



O primeiro trabalho foi feito no sentido de não deixar que o fogo chegasse ao restaurante propriamente dito, acabando por ficar circunscrito à zona do telhado, onde houve mais estragos.





Ninguém estava dentro do restaurante e, por isso, não há feridos a registar. O alerta foi dado às 11h45. O fogo foi extinto por volta das 13 horas. No local estiveram 12 bombeiros apoiados por três viaturas. A GNR está no local para investigar as causas do incidente.