A cozinha de uma casa em Baçal, no concelho de Bragança, ficou totalmente destruída na sequência de um incêndio habitacional.

Devido à rápida atuação dos bombeiros brigantinos, as chamas ficaram circunscritas apenas à zona da cozinha, destruindo mobiliário e eletrodomésticos, não havendo, por isso, desalojados a registar.

O alerta foi dado cerca das 9h00.

As causas do incêndio são desconhecidas e vão ser investigadas pela GNR que também esteve no local.