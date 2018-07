Incêndio destrói cozinha e sala de apartamento em Vila Nova de Gaia

Casa onde viviam um casal e dois filhos ficou inabitável, em Mafamude.

Por Aureliana Gomes | 17:50

Um incêndio num apartamento no sexto andar de um prédio, na rua do Comércio, em Mafamude, Vila Nova de Gaia, destruiu a sala e a cozinha.



Os moradores do prédio de dez andares ainda foram retirados temporariamente de suas casas por precaução, mas depois de se perceber que estavam salvaguardadas todas as condições de segurança, puderam regressar.



No combate às chamas, estiveram os Sapadores de Gaia, com cinco viaturas e 16 homens, e os Bombeiros Voluntários de Coimbrões, com três viaturas e nove homens.



Um bombeiro da corporação de Coimbrões foi levado ao hospital de Gaia por precaução, depois de se ter sentido mal no combate às chamas.



A casa onde viviam um casal e dois filhos ficou inabitável.