Incêndio destrói cozinha em Fazendas de Almeirim

Uma cozinha no 1o andar de uma habitação em Fazendas de Almeirim ficou totalmente destruída devido a um incêndio que deflagrou pelas 19h30 de ontem. As chamas começaram quando o proprietário tentou acender uma churrasqueira no exterior da casa, tendo alastrado de seguida para o interior da casa.



Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém, o fogo não provocou vítimas, apenas danos materiais nesta habitação onde reside um casal com uma filha menor. A mulher e a criança foram transportadas ao Hospital de Santarém, mas apenas por questões de precaução devido à inalação de fumo.