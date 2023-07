Um foco de incêndio deflagrado pelas 14h10, desta quinta-feira, destruiu dois automóveis que se encontravam estacionados numa rua do Lavradio, no concelho do Barreiro.

As chamas limitaram-se apenas aos dois veículos, que estavam parqueados numa rua da Quinta dos Fidalguinhos.

Os bombeiros do Sul e Sueste, com sete operacionais e duas viaturas, extinguiram as chamas. Não há registo de feridos.