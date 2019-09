Incêndio destrói Ecopontos em Sines

Três Ecopontos e um ponto de recolha de roupa usada foram destruídos na madrugada desta quarta-feira, por um incêndio que consumiu por completo os equipamentos no Bairro 1.º Maio, em Sines.



O alerta foi dado às 00h47 e no combate às chamas estiveram os bombeiros de Sines com 3 operacionais, apoiados por duas viaturas.





Fonte dos bombeiros de Sines explicou aoque quando os operacionais chegaram ao local "os equipamentos já estavam consumidos pelas chamas".O incêndio que assustou os moradores não provocou mais prejuízos porque estes foram alertados e retiraram a tempo as viaturas que estavam estacionadas junto aos Ecopontos.As autoridades estão a investigar o que provocou o incêndio, mas tudo aponta para que se trate de um ato de vandalismo.