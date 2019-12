Incêndio destrói empresa de carnes em Famalicão

Um incêndio destruiu este sábado, parcialmente, a empresa Carnes Longo, na rua Dom Sancho I, em Famalicão.O funcionamento da unidade industrial, onde trabalham cerca de 50 pessoas, não está comprometido. A fábrica, no momento em que as chamas deflagraram, não se encontrava em laboração.O alerta foi dado pelas 17h00, para um incêndio industrial. Cerca de 50 operacionais dos bombeiros de Famalicão e Famalicenses combateram as chamas.A PSP esteve no local, mas as causas do fogo ainda não são conhecidas. A via esteve cortada ao trânsito durante cinco horas.